Elon Musk will Steam bei Tesla integrieren

Beim Multimedia-Angebot ist Tesla seit einer Weile führend, man kann die Zeit am Supercharger sehr gut überbrücken. Sei es mit einem Video bei YouTube, mit einem Podcast oder man spielt einfach eine Runde auf dem großen Infotainmentdisplay.

Tesla hat aber nicht nur Casual-Spiele, mit der Power des neuen Model X und S gibt es so viel Power, dass man sogar mit Spielen wie Witcher und Cyberpunk wirbt. Da hört es aber noch nicht auf, denn Elon Musk plant bald die Integration von Steam.

We’re making progress with Steam integration. Demo probably next month.

Schon kommenden Monat könnte es eine erste Demo von Steam in einem Tesla geben, so Elon Musk. Steam ist ein Dienst mit PC-Spielen von Valve, das Angebot der Spiele (falls ihr euch noch nie damit beschäftigt habt) gibt es auf dieser Seite.

Eine AMD Ryzen CPU mit einer AMD RDNA 2 GPU sollten für viele Spiele bei Steam ausreichen, aber man wird natürlich nicht das komplette Portfolio spielen können, da die Spiele angepasst werden müssen – es liegt also auch an den Entwicklern.

Aber ja, theoretisch könnt ihr bald Spider-Man von Sony in einem Tesla spielen, eine Runde GTA 5 in einem Auto zu spielen, hätte auch eine gewisse Ironie. Warten wir aber ab, was passiert, denn Elon Musk kündigt gerne an und liefert nicht immer.

