EnBW baut 44 neue Schnellladepunkte im Fernverkehr

Die EnBW treibt den Ausbau der Elektromobilität mit dem Bau von zwei neuen Schnellladeparks in Irxleben (Sachsen-Anhalt) und Dörth (Rheinland-Pfalz) weiter voran.

Die Standorte sollen bis Sommer 2024 Teil des EnBW „HyperNetzes“ werden und Autofahrern eine leistungsfähige Ladeinfrastruktur bieten. Mit insgesamt 44 Schnellladepunkten, die mit einer Leistung von bis zu 400 Kilowatt ausgestattet sind, ermöglicht die EnBW ein schnelles Aufladen von Elektrofahrzeugen. Die Standorte sind direkt an die Autobahnen A2 und A61 angebunden.

Darüber hinaus setzt die EnBW auf Nachhaltigkeit und betreibt ihre Ladestationen, auch die neuen Schnellladeparks, mit 100 Prozent Ökostrom. Durch die Integration von Solarmodulen auf den Dächern der Parks wird die Sonnenenergie direkt in den Stromkreislauf eingespeist.

Fakten zu den beiden neuen EnBW-Schnellladeparks auf einen Blick:

Irxleben (Sachsen-Anhalt)

28 HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung

Solardach mit 55,65 kWp

Direkte Anbindung an A2, Anschlussstelle 67 Irxleben, 5 km westlich vom Kreuz Magdeburg

Gastronomie und Einkaufsmöglichkeiten in naher Umgebung

Link zu Google Maps

Dörth (Rheinland-Pfalz)

16 HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung

Solardach mit 37,1 kWp

Direkte Anbindung an A61, Anschlussstelle 42 Emmelshausen, ca. 30 km südlich von Koblenz

Bäckerei und Tankstelle in naher Umgebung

Link zu Google Maps



Die EnBW geht davon aus, dass bis Anfang der 2030er Jahre 130.000 bis 150.000 Schnellladepunkte den Bedarf an öffentlicher Ladeinfrastruktur in Deutschland decken werden. Rund ein Fünftel davon (etwa 30.000) will das Energieunternehmen bereitstellen. Dafür investiert die EnBW jährlich 200 Millionen Euro. Schon heute betreibt sie mit mehr als 4.200 Schnellladepunkten das bundesweit größte Ladenetz dieser Leistungsklasse.

Ihr möchtet ein E-Auto mit „Ökostrom“ von zu Hause aus laden? Dafür ist der EnBW Ladestromtarif gedacht. Damit erhalten Kunden nicht nur einen vergünstigten Ladestromtarif für ein E-Auto, sondern gleichzeitig auch einen Haushaltsstromtarif.

-->