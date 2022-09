EnBW baut Schnellladepark in Rostock-Kavelstorf

Seit kurzem baut die EnBW einen neuen Schnellladepark für Elektroautos in Rostock-Kavelstorf.

Kürzlich startete das Baden-Württembergische Energieunternehmen EnBW den Bau eines neuen Schnellladeparks in Kavelstorf bei Rostock. Vor allem Fernreisende sollen von der günstig gelegenen Position durch die direkte Nähe zum Autobahnkreuz Rostock und der Ostsee profitieren. Der Ladepark soll noch im Herbst in Betrieb gehen.

-->

Der überdachte Schnellladepark ist mit 16 HPC-Ladepunkten (High-Power-Charging) mit einer Leistung von jeweils bis zu 300 Kilowatt ausgestattet und kann bei Bedarf auf 24 Ladepunkte erweitert werden. Eine Überdachung schützt den Ladepark vor Regen und direkter Sonneneinstrahlung und produziert durch integrierte Solarpanels Strom, der für den Betrieb des Schnellladeparks verwendet wird. Wie an allen EnBW-Ladepunkten fließt auch am neuen Standort „100 Prozent Ökostrom“.

In den kommenden Jahren plant EnBW weiter Investitionen in neue HPC-Ladestandorte. Bis zum Jahr 2025 plant die EnBW jährlich 100 Millionen Euro Investitionen und steuert das Ziel an, ihr Schnellladenetz bis dahin auf 2.500 Standorte zu erweitern. EnBW sieht generell einen Bedarf von 130.000 bis 150.000 Schnellladepunkten im öffentlichen Raum in Deutschland bis zum Jahr 2030.

Ihr möchtet ein E-Auto mit „Ökostrom“ von zu Hause aus laden? Dafür ist der EnBW Ladestromtarif gedacht. Damit erhalten Kunden nicht nur einen vergünstigten Ladestromtarif für ein E-Auto, sondern gleichzeitig auch einen Haushaltsstromtarif.

VW ID. Buzz Cargo fährt für den Miele-Kundenservice Der Hausgerätekonzern Miele ist eines der ersten Unternehmen, das den neuen ID. Buzz Cargo von Volkswagen Nutzfahrzeuge im Kundenservice einsetzt. Fünf vollelektrische Fahrzeuge kommen zum Marktstart in Deutschland, Österreich, Großbritannien, Norwegen sowie Spanien zum Einsatz und wurden laut Miele an…20. September 2022 JETZT LESEN →

-->