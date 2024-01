EnBW eröffnet neue Schnellladeparks in NRW und Rheinland-Pfalz.

Die EnBW setzt ihre Expansion im Bereich Elektromobilität im neuen Jahr fort und eröffnet zwei weitere Schnellladeparks in Bielefeld (Nordrhein-Westfalen) und Gau-Bickelheim (Rheinland-Pfalz).

Beide Standorte liegen verkehrsgünstig an den Autobahnen A2 und A61 und bieten Fernreisenden eine Lademöglichkeit für ihr Elektroauto. Der Schnellladepark in Gau-Bickelheim verfügt über 16 Ladepunkte und liegt direkt am dortigen Autohof mit Gastronomieangebot. In Bielefeld bietet die EnBW zunächst acht Schnellladepunkte an, will die Zahl aber zukünftig auf insgesamt 16 moderne Ladepunkte verdoppeln. Beide Standorte sind mit Solardächern ausgestattet und werden zu 100 Prozent mit Ökostrom betrieben.

Informationen zu den neuen EnBW-Schnellladeparks:

Gau-Bickelheim (Rheinland-Pfalz)

16 HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung

Solardach mit 37,1 kWp

Direkte Anbindung an A61/ B420

Autohof vor Ort

Link zu Google Maps

Bielefeld (Nordrhein-Westfalen)

8 HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung (Ausbau auf 16 HPC-Ladepunkte in Umsetzung)

Solardach mit 18,6 kWp

Direkte Anbindung an A2

Gastronomie und verschiedene Einkaufsmöglichkeiten vor Ort

Link zu Google Maps

Im vergangenen Jahr hat EnBW bereits 15 große Schnellladeparks mit Solardächern in Betrieb genommen und betreibt damit das größte Schnellladenetz in Deutschland mit über 4.200 Ladepunkten. Bis 2030 will das Unternehmen rund 30.000 Schnellladepunkte betreiben und dafür jährlich rund 200 Millionen Euro investieren.

