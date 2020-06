eufy HomeVac S11 kommt nach Deutschland

Anker bringt seinen ersten kabellosen Stabstaubsauger, den eufy HomeVac S11 (Go und Infinity) ab heute auch in Deutschland an den Start.

Zumindest bestellen kann man den eufy HomeVac S11 ab heute auch hierzulande. Er kommt in zwei Versionen daher, wobei diese im Grunde absolut identisch sind, die teurere Ausführung allerdings zwei Akkus bietet und somit logischerweise die doppelte Laufzeit.

Im Lieferumfang befindet sich der HomeVac S11, Zubehör für die Wandbefestigung, eine Bodenbürste mit LED-Beleuchtung, ein Netzteil, eine lange Fugendüse, eine 2-in-1-Fugendüse, eine Mini-Motor-Bürste für Polster, ein Verlängerungsschlauch und ein zusätzlicher Akku (nur Infinity).

Anker gibt die Saugleistung mit 120 AirWatt an. Das ist meines Erachtens schwer einzuordnen. Auf voller Power soll der eufy HomeVac S11 jedenfalls etwa 8 Minuten und auf Eco 25 Minuten lang saugen können.

Ausgeliefert werden soll der eufy HomeVac S11 ab dem 1. Juli 2020. Ich habe bereits ein Testgerät hier vor Ort und werden vermutlich pünktlich zum Marktstart einen Testbericht zum Sauger veröffentlichen. Ich kann bereits vorwegnehmen, dass Anker hier meines Erachtens ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

