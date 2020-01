Europa: Deutschland ist der größte Markt für Elektroautos

Der Markt für Elektroautos ist weiterhin klein, aber er wächst und das wird sich 2020 und 2021 mit Sicherheit deutlich steigern. Bisher war es so, dass Norwegen in Europa die Nummer 1 war, 2019 wurde man aber von Deutschland abgelöst.

Die Zahlen vom Dezember werden zeigen, ob Deutschland komplett vorne liegt, aber Stand Ende November tut man dies mit 57.533 verkauften Elektroautos (in Norwegen waren es 56.893), das berichtete heute Bloomberg.

E-Mobilität in Norwegen trotzdem größer

So gut das jetzt vielleicht auch klingt, die Sache hat natürlich einen Haken: Wir haben deutlich mehr Einwohner, in Norwegen leben weniger als 5,4 Millionen Menschen. Prozentual gesehen ist Norwegen also weiterhin die Nummer 1.

Bei den Plug-In-Hybriden gab es 2019 übrigens einen Rekord mit über 100.000 registrierten Autos in Deutschland. Es tut sich also was und das, obwohl das Angebot weiterhin bescheiden und die Preise relativ hoch sind. Ich bin gespannt, wie sich der E-Markt in diesem Jahr (vor allem in Deutschland) entwickelt.

