Renault Zoe ist meistverkauftes Elektroauto 2019 in Deutschland

Renault gab heute in einer Pressemitteilung bekannt, dass der Zoe erneut das am meisten verkaufte Elektroauto in Deutschland sei. Insgesamt wurden laut Renault 9.431 Einheiten in diesem Jahr verkauft, was einer Steigerung von fast 50 Prozent entspricht. Seit der Markteinführung konnte man 27.200 Einheiten vom Zoe in Deutschland verkaufen. Die Aussage von Renault kommt aber etwas früh.

Wir werden erst kommende Woche die Zahlen für den Dezember vom KBA bekommen, mit Blick auf die Zahlen von Ende November stimmt es aber, da lag der Zoe knapp vor dem BMW i3 und Tesla Model 3. Wir wissen aber nicht, wie sich diese beiden Modelle letzten Monat bei uns geschlagen haben.

Renault möchte Marktführer bleiben, dürfte es aber mit VW ID.3 und Co. in den kommenden Jahren etwas schwieriger haben. Allerdings sollen bis 2022 auch 8 rein elektrische Modelle von Renault kommen, man ist also vorbereitet. Ich bin mal gespannt, ob der Zoe auch 2020 der Marktführer bleiben wird.

