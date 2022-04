Exklusiv bei Disney+: Serien verschwinden von Amazon Prime Video

Wir haben schon Ende 2021 berichtet, dass Disney die lizenzierten Inhalte von Netflix und Co. holt und entsprechende Verträge nicht mehr verlängert. Das liegt daran, dass man langfristig mehr exklusive Inhalte für Disney+ haben möchte.

In diesem Monat kommen laut Golem weitere Serien dazu: Lost, American Crime, The Catch, Harrow, Seattle Firefighters – Die jungen Helden, Grey’s Anatomy, Stumptown und The Kids Are Alright. Die Serien sind bald exklusiv bei Disney+.

Wobei ein Anbieter noch nicht geklärt wurde, bisher hat man nur bestätigt, dass sie bei Amazon Prime Video, Sky Ticket und RTL+ verschwinden. Bei Joyn+ gibt es auch ein paar Disney-Serien, da wollte sich aber bisher kein Anbieter äußern.

Bei Amazon verschwinden die Serien schon kommende Woche, bei Sky erst ab Mai. Grundsätzlich gilt aber ab sofort eine Faustregel: Langfristig werden alle Serien von Disney und Fox exklusiv bei Disney+ zu sehen sein, es gibt keine Lizenzen mehr.

