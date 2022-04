Sony Bravia XR A95K: Das kostet der erste TV mit QD-OLED

Im Frühjahr werden wir zwei neue TVs mit einem QD-OLED-Panel sehen, welches von Samsung Display stammt. Da wäre einmal der Samsung S95B, den erste US-Medien vor ein paar Tagen als „beeindruckend“ bezeichnet haben, und dann noch der Sony Bravia XR A95K. Beide Modelle gibt es vorerst nur mit 55 Zoll und 65 Zoll.

Samsung Deutschland kommuniziert weiterhin keine Preise, da haben wir aber mit 2.400 und 3.500 Dollar erste Anhaltspunkte vom US-Markt. Da kommen dann noch die Steuern dazu, viele haben also mit ca. 3.000 und 4.000 Euro bei uns gerechnet.

Heute hat Sony die Preise für den Bravia XR A95K genannt und erfüllt damit genau diese Erwartungen. Das Modell mit 55 Zoll kostet 3.049 Euro und das Modell mit 65 Zoll kostet 4.049 Euro. Der Vorverkauf der QD-OLED-Modelle startet heute über die offizielle Webseite von Sony – bei der Verfügbarkeit spricht man von „in Kürze“.

Wir haben gehört, dass sowohl Sony als auch Samsung im Mai 2022 mit den ersten Auslieferungen der ganz neuen OLED TVs beginnen wollen. Allerdings sind die QD-OLED-Panels noch teuer und komplex in der Produktion, ich gehe also davon aus, dass diese zwei Modelle in diesem Jahr auch relativ preisstabil bleiben werden.

