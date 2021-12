Exklusiv bei Disney+: Serien verschwinden bei Netflix und Amazon Prime Video

Disney trennt sich von Partnern, denen man früher sehr gerne Filme und Serien für ihre Dienste verkauft hat. Darunter befinden sich aber auch Inhalte, die von 21th Century Fox produziert wurden (wurde bekanntlich 2019 von Disney übernommen).

Uns ist das gestern aufgefallen, da wir gerade einen Re-Watch von How I Met Your Mother bei Netflix gestartet haben und man seit dieser Woche den Hinweis sieht, dass die Serie nach dem 31. Dezember nicht mehr als Stream verfügbar sein wird.

Viele Serien exklusiv bei Disney+

Das ist auch Golem aufgefallen, die noch weitere Serien gefunden haben, die bei Netflix verschwinden: 24, Family Guy, New Girl, Prison Break und Sons Of Anarchy.

Bei Amazon Prime Video muss man sich auch von einigen Serien trennen: Bones, Family Guy, Futurama, Orville, Prison Break und White Collar verschwinden bald.

How I Met Your Mother und Prison Break wird es 2022 weiterhin bei Sky und RTL+ geben, aber es ist unklar, wie lange dieser Deal noch dauert. Allerdings muss sich Sky ab dem 1. Februar 2022 von Sons of Anarchy trennen. Alles nicht so einfach.

Disney+ wird immer wichtiger

Was man aber sagen kann: Disney hat Disney+ zum wichtigsten Produkt erklärt und das bedeutet, dass man die Inhalte von Disney (und 21th Century Fox) langfristig nur noch dort sehen kann. Und da das eigene Angebot an Inhalten bisher noch überschaubar ist, ergibt es Sinn, dass man die Lizenzverträge auslaufen lässt.

Ich vermute aber auch, dass Disney mit diesem Schritt sehr viel Geld liegen lässt, da gewisse Klassiker wie How I Met Your Mother sicher gut von Netflix und Amazon bezahlt wurden. Disney+ wurde Anfang des Jahres teurer, es würde mich aber nicht wundern, wenn uns da kommendes Jahr eine weitere Preiserhöhung erwartet.

