Exklusives Bundle: Sony PlayStation 5 bei MediaMarkt und Saturn kaufen

Gestern wurden wieder einige PlayStation Network-Nutzer von Sony eingeladen, um sich direkt im Online Shop von Sony eine PlayStation 5 zu kaufen. Doch die Lage bleibt kompliziert und die Konsole ist weiterhin nur sehr selten verfügbar.

PlayStation 5 bei MediaMarkt und Saturn

Nach Ostern wird es allerdings ein exklusives Bundle bei MediaMarkt und Saturn geben, für 644,99 Euro bekommt man hier eine PlayStation 5, Horizon Forbidden West und Gran Turismo 7. Die Konsole kann nur in diesem Bundle gekauft werden.

Eine Ersparnis im Vergleich zum Einzelkauf ist das nicht, aber von solchen Deals sind wir vermutlich noch ein Jahr entfernt. Es ist aber ein attraktives Bundle, wenn man sich die beiden Spiele sowieso zulegen wollte (vor allem Horizon ist sehr gut).

Bei MyDealz gibt es eine Liste mit den teilnehmenden Märkten, die noch ergänzt wird. Die Sache hat nämlich einen Haken: Ihr müsst das Bundle vor Ort vorbestellen und dann auch vor Ort am 28. April im Markt abholen, das geht leider nicht online.

Schaut also nach einem MediaMarkt in eurer Nähe oder alternativ nach einem Saturn in eurem Umkreis und informiert euch dort, ob sie die Aktion anbieten und ob noch ein Bundle verfügbar ist, in einigen Märkten ist es schon ausverkauft.

