PlayStation: Viele neue Angebote, jetzt auch direkt im Handel

Sony hat mal wieder frische Angebote im PlayStation Store online gestellt, dieses Mal nennt sich die Aktion „Frühlingsangebote“. Mit dabei sind Blockbuster wie God of War, Ratchet & Clank: Rift Apart, Sackboy: A Big Adventure und TLOU 2.

Normalerweise verlinken wir hier den PlayStation Store und geben an, dass viele Händler gerne mitziehen und ähnliche Preise bieten. Beim PlayStation Store ändert sich nichts, da findet ihr die Angebote an der üblichen Stelle. Doch dieses Mal gibt es eine gemeinsame Frühlings-Aktion mit teilnehmenden Händlern, so Sony.

-->

Sony hat dafür eine eigene Seite eingerichtet, die euch die Angebote vorstellt und dann entweder Händler oder den PlayStation Store selbst verlinkt. Im Handel gibt es dann die gleichen Preise, aber eben die physische Version, die viele von euch ja weiterhin gerne kaufen, da man sie danach gerne auch gebraucht weiterverkauft.

Es gibt einige gute Spiele, hier meine Highlights, direkt bei Amazon verlinkt:

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->