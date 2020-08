Facebook Connect: VR/AR-Event für September angekündigt

Facebook bündelt alle VR- und AR-Teams ab sofort in einer Sparte, die man jetzt „Facebook Reality Labs“ nennt. Neben Oculus (VR) und Spark (AR) gehört auch das Portal-Team (bekannt von den Speakern mit Kamera und Display) dazu.

Passend zu dieser Änderung hat man auch direkt noch das erste Event bestätigt, welches am 16. September stattfinden wird. Die „Facebook Connect“ ersetzt die „Oculus Connect“, was natürlich auch die Spekulation in den Raum wirft, ob man bei Facebook jetzt nach und nach das Oculus-Branding entfernen wird.

Details zum Event wollte Facebook noch nicht nennen, aber wir haben die neue Oculus VR-Brille schon öfter gesehen und die wird man sicher auf dem Event der Öffentlichkeit präsentieren. Facebook Connect findet natürlich ausschließlich online statt und das neue Reality-Team hat auch schon eine eigene FB-Seite.

