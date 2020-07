Google kauft North

Es hat sich bereits angedeutet, nun ist es aber offiziell: Google möchte North übernehmen. Es handelt sich dabei um ein Start-Up, welches sich mit AR-Brillen beschäftigt hat. Nach der ersten Generation hätte 2020 eigentlich die zweite Generation der Focals kommen sollen, die wird nun aber eingestellt.

Google wollte allerdings noch nicht verraten, was man mit der Technologie, dem Wissen und den Mitarbeitern von North plant. Das Team wird in Kanada bleiben und dort bei Google arbeiten. Google schreibt im offiziellen Blogeintrag:

North’s technical expertise will help as we continue to invest in our hardware efforts and ambient computing future. They’ll join the Google team based in Kitchener-Waterloo, Canada—North’s hometown and an area with impressive tech talent.