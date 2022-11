Facebook ist die klare Nummer 1 in Deutschland

Habt ihr auch den Eindruck, dass Facebook so langsam ausstirbt? Mir geht es jedenfalls so, denn keiner in meinem Umfeld nutzt das noch wirklich aktiv. Es sind wenige Ausnahmen, die unter 40 Jahre alt und noch bei Facebook aktiv sind.

Facebook konnte 2021 stark wachsen

Eine Studie von ARD und ZDF hat jedoch ergeben, dass ihr damit – wie ich – in einer Bubble lebt, denn das Gegenteil ist der Fall. Facebook war und ist die Nummer 1 in Deutschland und konnte im Vergleich zu 2021 sogar noch 8 Prozent zulegen.

20 Prozent nutzen Facebook in Deutschland täglich und 15 weitere Prozent dann immerhin noch wöchentlich. Ich habe mir natürlich gedacht, dass Facebook noch dominiert, aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass man noch so stark wächst.

Instagram bleibt die Nummer 2 und hat mit 6 Prozent auch gut zugelegt und TikTok hat Snapchat von Platz 3 abgelöst, aber der Abstand von Platz 2 und 3 bleibt bei uns in Deutschland gewaltig. Facebook und Instagram dominieren die Nutzung.

WhatsApp dominiert die Messenger

Nach Facebook konnte übrigens Twitter am stärksten wachsen, das wird immerhin von 10 Prozent wöchentlich genutzt. Die meisten Social-Media-Nutzer sind 14 bis 29 Jahre alt, aber diese Dienste werden auch noch bis ins hohe Alter genutzt.

Bei den Messenger ist es übrigens langweilig, denn WhatsApp dominiert mit über 80 Prozent, aber Telegram und Signal haben letztes Jahr immerhin mit jeweils 5 Prozent mehr aufgeholt. Doch im Vergleich zu WhatsApp sind alle Apps winzig.

Fangen wir mit den meistens interessantesten Zahlen an: zur Entwicklung der Social-Media-Nutzung. Facebook liegt weiter vorne und ist in der täglichen und wöchentlichen Nutzung noch einmal deutlich um ganze 8 Prozentpunkte (!) gewachsen. pic.twitter.com/kvtayNJxeh — Dennis Horn (@horn) November 10, 2022

