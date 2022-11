Elon Musk verliert das Twitter-Team und schließt Pleite nicht aus

Elon Musk experimentiert momentan viel, sehr viel. Fast stündlich gibt es eine Änderung bei Twitter und meistens nicht im positiven Sinne. Und es gibt Pläne, teilweise auch verrückte Pläne, denn er will auch eine Bank aus Twitter machen.

Doch Elon Musk verliert gerade das Team und damit sind mit die Entlassungen der letzten Woche gemeint. Aktuell verlassen zahlreiche Mitarbeiter in sehr wichtigen Positionen das Unternehmen und es gibt eine Warnung der internen Rechtsabteilung.

Elon hat gezeigt, dass seine einzige Priorität bei den Twitter-Nutzern darin besteht, sie zu monetarisieren. Ich glaube nicht, dass er sich um die Menschenrechtsaktivisten, die Dissidenten, unsere Nutzer in nicht monetarisierbaren Regionen und all die anderen Nutzer kümmert, die Twitter zu dem globalen Marktplatz gemacht haben, den Sie alle so lange aufgebaut haben und den wir alle lieben.

Das Risiko besteht darin, dass sich Elon Musk mit allen anlegt, auch mit der FTC, und das wird teuer. Twitter ist nicht lukrativ und Elon Musk hat sehr viel Geld (44 Milliarden Dollar) gezahlt, der Druck auf einen höheren Umsatz ist viel zu groß.

Elon Musk schließt Twitter-Pleite nicht aus

Und falls Elon Musk gegen die Regeln verstößt, dann stehen Strafzahlungen an, die Twitter kaum stemmen kann. Das weiß Elon Musk übrigens, im Gespräch mit den verbliebenen Mitarbeitern hat er jetzt eine Pleite für 2023 nicht ausgeschlossen.

Ein Statement gegenüber der Presse? Gibt es nicht. Wie auch bei Tesla hat Elon Musk die Abteilung aufgelöst. Außerdem gab er gestern an, dass ab sofort alle ins Büro kommen müssen. Wer daheim arbeiten möchte, der wird auch gefeuert.

Viele Werbepartner haben ihre Werbeblöcke momentan pausiert, was natürlich auch kontraproduktiv für die Pläne von Elon Musk ist. Er will mehr Geld mit Twitter verdienen und benötigt dafür Geld. Kurz: Twitter könnte vor dem Aus stehen.

Ich glaube zwar nicht, dass Twitter in einem Jahr nicht mehr existiert, davor wird es Elon Musk womöglich günstig abgeben und man könnte retten, was noch übrig ist. Doch ich glaube auch nicht, dass der große Plan von Elon Musk hier funktioniert.

Nach der Übernahme war ich skeptisch, aber ich dachte mir, dass das wie so oft übertrieben ist und sich am Ende nicht viel ändert. Nun, es ist schlimmer, als ich erwartet habe. Elon Musk und Twitter sind keine gute Kombination in meinen Augen.

Kommentar: Zeit für neue Nintendo Switch-Hardware Das neue Sonic läuft laut ersten Eindrücken nicht so gut auf der Nintendo Switch, bei Sifu muss man mit 30 fps leben, obwohl es ein sehr schnelles Spiel ist, die Open Word beim neuen Pokémon ist relativ leer und dennoch…10. November 2022 JETZT LESEN →

-->