Falscher Kontoinhaber: Warnung vor zunehmender Betrugsmasche auf ebay Kleinanzeigen

Mehrere hundert Anzeigen im Monat gegen ebay-Betrüger werden derzeit allein bei der Polizei Berlin registriert. Der rbb hat dies in einem aktuellen Beitrag aufgegriffen.

Nicht nur bei den Transportkosten wird aktuelle eine Betrugsmasche bei Online-Kleinanzeigen angewandt, sondern auch in anderen Bereichen. So bieten die Täter unter falschen Namen attraktive Waren über ebay-Kleinanzeigen zu einem günstigen Preis an. Kommt es zum Kauf, bestehen sie auf eine Überweisung des Geldes auf ein Konto mit einer echten IBAN-Nummer.

Der Name des Kontoinhaber ist jedoch eine Erfindung oder es wird eine gestohlene Identität missbraucht. Das Geld wird schnell abgehoben und das Konto zeitnah gekündigt. Die Ware wird nicht versendet. Die Masche an sich ist bereits hinlänglich bekannt, was aber nichts an daran ändert, dass sie nach wie vor massiv eingesetzt wird.

Banken mit Video-Ident besonders betroffen

Das Verbrauchermagazin “SUPER.MARKT” berichtet von derartigen Betrugsfällen, bei denen die Opfer Geld auf Konten bei der Bank N26 überweisen. Allerdings wird im Beitrag klar, dass im Grunde alle Banken davon betroffen sind. Banken, die auf Video-Ident setzen, werden allerdings bevorzugt für solche Betrügereien eingesetzt.

Allein im vergangenen Jahr registrierte das Landeskriminalamt Berlin 6740 Fälle von sogenanntem Waren-Bestell-Betrug, bestätigte Hubert Schuster vom LKA Berlin gegenüber dem rbb Fernsehen. Beim Bezahlen rät die Polizei u.a., Zahlungsdienstleister mit Käuferschutz wie Paypal oder das Lastschriftverfahren zu nutzen. Nur bei diesen habe man eine Möglichkeit, das Geld zurückzuholen.

Weitere Informationen dazu gibt es im Beitrag des rbb-Verbrauchermagazins „SUPER.MARKT“.

