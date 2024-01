FINTS/Connect: Neue Technologie ermöglicht Zugriff auf alle Banken

Zwei Unternehmen, BANKSapi und Subsembly, haben eine neue Lösung namens FINTS/Connect vorgestellt. Diese spezialisierte Lösung ermöglicht den automatisierten Zugriff auf Finanzdaten und kann ohne Anpassungen in bestehende Finanzanwendungen integriert werden.

FINTS/Connect erweitert die Funktionalität und Compliance, indem der Zugriff auf nicht FinTS-fähige Banken und Zahlungsdienste über eine Standard-FINTS-Schnittstelle ermöglicht wird. Die Lösung entspricht aktuellen und zukünftigen regulatorischen Standards, einschließlich BaFin-Anforderungen und PSD2.

Die Einführung von FINTS/Connect am heutigen 29.01.2024 bietet eine Lösung für den automatisierten Abruf von Umsatzdaten von Bankkonten, Kreditkarten und PayPal-Konten. Die standardisierte FinTS-Schnittstelle ermöglicht die Integration in bestehende Finanzapplikationen ohne Anpassungen. Die Lösung deckt ein breites Spektrum an Kreditinstituten und Zahlungsdienstleistern ab, darunter N26, Commerzbank, VW Bank, Bank Santander und PayPal.

Zielgruppe sind gewerbliche und private Endanwender, die eine sofort einsatzbereite Lösung für die Anbindung von Zahlungskonten in ihrer bevorzugten Finanzsoftware suchen. Auch für Bankkonten, die bereits über eine FinTS-Schnittstelle verfügen, ermöglicht FINTS/Connect den Zugriff mit reduzierter Häufigkeit der 2-Faktor-Authentifizierung.

Weitere Informationen gibt es im Web unter fintsconnect.com sowie hier.

