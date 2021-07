Plant Fitbit einen Fitness-Ring?

Es gab schon Versuche, um Technik in einen smarten Ring zu packen, doch das kam bisher nicht wirklich gut an. Smarte Uhren verkaufen sich sehr gut, aber ein Ring ist beschränkt in den Möglichkeiten und wird daher kaum genutzt.

Fitbit scheint aber zumindest mit dem Gedanken zu spielen, denn ein Patent beim USPTO zeigt einen Fitness-Ring. Der soll mehrere Dinge tracken können, darunter sogar den SpO2-Wert. Fitbit hat dem Patent sogar eine Skizze hinzugefügt:

Die Frage lautet nur: Wird es bei diesem Patent bleiben oder arbeitet Fitbit unter der neuen Leitung bei Google weiterhin an dem Projekt? Das Patent wurde Ende 2020 eingereicht, da war die Google-Übernahme also schon in Planung.

Ich gehe aber ehrlich gesagt davon aus, dass Google das Portfolio von Fitbit eher schlank halten und sich voll auf Wear konzentrieren wird. Experimente sind nicht ausgeschlossen, aber darauf vermutlich derzeit eher kein großer Fokus liegen.

