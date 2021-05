Fitbit kündigt Smartwatches mit Wear OS an

Google hat es noch nicht offiziell bestätigt, aber im Rahmen der Google I/O 2021 kam auch Fitbit zu Wort und hat angedeutet, dass Fitbit OS eingestellt wurde. Man gab nämlich bekannt, dass bald erste Smartwatches mit Wear OS kommen werden.

Details wurden noch keine genannt, aber da Google nun die Funktionen von Fitbit in Wear OS integrieren wird, ist Fitbit OS auch überflüssig. Es ergibt durchaus Sinn, wenn man sich nun auf eine Plattform konzentriert und den Fokus darauf legt.

Google soll übrigens auch eine eigene Smartwatch für 2021 geplant haben, die Pixel Watch. Da ist einiges an Wearables rund um Wear OS in diesem Jahr geplant und ich bin gespannt, was uns Google, Fitbit und auch Samsung zeigen werden.

Video: Die Google Pixel Watch

