Flink liefert o2 Prepaid-Starterpakete in wenigen Minuten

O2 startet zusammen mit dem Lieferdienst Flink den „ersten Mobilfunkkarten-Lieferservice eines Netzbetreibers in Deutschland“.

Seit dieser Woche sind in Berlin und München die Starterpakete o2 my Prepaid S und M über den Lebensmittel-Lieferservice Flink bestellbar. Sie werden innerhalb von „wenigen Minuten“ an die Wunschadresse geliefert. Bestellt wird das Ganze in der Flink-App oder über die Flink-Website. O2-Kunden können die SIM-Karte ihres Starterpakets dann wie üblich online aktivieren.

-->

Die Starterpakete sind zu den bekannten Preispunkten und mit Startguthaben bestellbar: o2 my Prepaid S mit dem Startguthaben von 10 Euro kostet einmalig 9,99 Euro und o2 my Prepaid M Starterpaket mit dem Startguthaben von 15 Euro gibt es für 14,99 Euro. Aktuell erhalten alle Kunden zusätzlich einen Rabatt auf die Grundgebühr in Höhe von 50 Prozent in den ersten 4 Woche.

Zu Flink →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Bitte aktivieren Sie JavaScript, um den Tarifvergleich nutzen zu können.

-->

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->