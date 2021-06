Ford: Elektrischer Mustang löst bereits Benziner ab

Der Mustang gilt als eine Ikone der Verbrenner-Ära und Ford hat sich bekanntlich dazu entschieden diese Marke als Startschuss für die Elektromobilität zu nutzen. Der Mustang Mach-E ist das erste und aktuell einzige Elektroauto von Ford.

Das hat aber jetzt bereits den Benziner abgelöst, denn Ford hat dieses Jahr genau 27.816 Einheiten vom elektrischen Mustang gebaut, die Benziner kommen nur auf 26.089 Einheiten. Wichtig an dieser Stelle: Produziert heißt nicht verkauft.

Ford has built 27,816 electric Mustang Mach-E models at a plant in Mexico this year compared to 26,089 copies of the traditional internal combustion engine Mustang at a factory in Michigan, according to production data the automaker released Thursday.