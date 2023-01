Ford senkt Preise des Mustang Mach-E und plant mehr Einheiten für 2023

Die aggressive Preispolitik von Tesla zeigt ihre Wirkung und das nicht nur intern, auch die Konkurrenz wird reagieren müssen. Ford macht den Anfang und hat heute neue Preise für den Mustang Mach-E genannt, wenn auch vorerst nur in den USA.

Je nach Version geht es 600 Dollar bis (fast) 6.000 Dollar runter und gleichzeitig hebt Ford das Ziel für 2023 deutlich an. Bisher ging man von 78.000 Einheiten in diesem Jahr aus, doch jetzt peilt man tatsächlich bis zu 130.000 Einheiten an.

Elektromobilität: Wettstreit der Marken beginnt

Viele Autohersteller haben ihre Preise in den letzten Monaten erhöht, da die Kosten für die Produktion gestiegen sind. Doch die wirtschaftliche Lage ist angespannt, in vielen Ländern wurde die Förderung für Elektroautos reduziert und jetzt auch noch dieser Schritt von Tesla. Wer mithalten möchte, der muss sich preislich anpassen.

Bisher hat Ford noch keine Preisanpassungen für Europa genannt, aber ich bin mir sicher, dass diese noch folgen werden. Und ich bin mir sicher, dass andere Marken da noch folgen, der neue VW ID.3 ist zum Beispiel viel zu teuer in der Basisversion.

Es wird also so langsam spannend und während die Elektroautos eine lange Zeit ein Selbstläufer waren, wendet sich das Blatt aktuell. Tesla hat die Preise ja nicht aus Spaß an der Freude gesenkt, sondern um auf die aktuelle Nachfrage zu reagieren.

Die Hersteller müssen ihre rein elektrischen Modelle verkaufen, denn sonst drohen immer höhere Strafen (Umweltschutz) und da die Elektroautos für die Masse bei Ford erst noch kommen, muss es jetzt eben noch der elektrische Mustang richten.

