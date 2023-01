Preissturz zeigt erste Reaktion: Tesla blickt auf neue Rekorde

Tesla hat die Preise für die beiden Bestseller Model 3 und Model Y letzte Woche gesenkt und das teilweise sehr deutlich. Man argumentierte mit Optimierungen bei der Produktion, aber das eigentliche Ziel war allen klar: Die Nachfrage steigern.

Das ging auf, und zwar auf Rekordlevel, so Electrek. Es dürfte nicht überraschen, dass die Nachfrage nach dem Preissturz anstieg, aber laut Quelle berichten viele Händler von einer Rekordwoche. In den USA gibt es eine „beispiellose Nachfrage“.

Konkrete Zahlen haben wir nicht, aber Tesla nennt diese zum Glück und daher müssen wir nur das Quartal abwarten. Ich bin auf einen Vergleich zum ersten Quartal 2022 gespannt, da waren es letztes Jahr nämlich 295.324 Einheiten (3/Y).

Tesla setzt Konkurrenz unter Druck

Immer mehr Konkurrenz, weniger Sensoren, steigende Energiekosten, Tesla musste nach den ganzen Preiserhöhungen aber auch mal reagieren. Doch ich vermute, dass dieser Preissturz auch Kopfzerbrechen bei anderen Marken ausgeübt hat.

Der neue VW ID.3 startet zum Beispiel bei 43.995 Euro und ist somit sogar 5 Euro teurer, als ein Tesla Model 3. Man kann Tesla ja gerne kritisieren, aber das ist schon eine Ansage. Und das Tesla Model Y startet fast 1.500 Euro unter dem VW ID.4.

Volkswagen hat 2021 betont, dass der nächste Golf nicht von Tesla kommen darf und man sich Mühe geben muss, wenn man 2025 die Nummer 1 werden will. Da bin ich also mal gespannt, ob Marken wie VW und Co. jetzt eine Antwort parat haben.

