Formel 1: Läutet Honda das Ende ein?

Die Autobranche befindet sich im vielleicht größten Wandel ihrer Geschichte und es gibt viele Dinge, die sich in den kommenden Jahren ändern werden. Ein großes Thema ist der Antrieb, denn das Ziel ist es nun komplett CO2-frei zu werden.

Dieses Ziel verfolgt auch Honda und weil man sich nun auf Elektromobilität und Wasserstoff konzentrieren möchte, wird man sich ab Ende 2021 von der Formel 1 trennen. Honda feierte 2015 ein Comeback und war seit dem recht erfolgreich.

-->

Grund ist, dass man sich auf „Zukunftstechnologien“ konzentrieren möchte und der Verbrennungsmotor da nicht mehr reinpasst. Aus diesem Grund wird man sich von der Formel 1 trennen, auch um das Geld für die Entwicklung der Motoren zu sparen (welches nun komplett in andere Bereiche bei Honda fließen wird).

In the meantime, as the automobile industry undergoes a once-in-one-hundred-years period of great transformation, Honda has decided to strive for the “realization of carbon neutrality by 2050.” This goal will be pursued as part of Honda’s environmental initiatives which is one of the top priorities of Honda as a mobility manufacturer.