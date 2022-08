Formel 1 wird nachhaltig und Audi steigt ein

Audi geht den Schritt in die (wie man es selbst nennt) Königsklasse des Motorsports und steigt ab 2026 in die Formel 1 ein. Moment, will man nicht ab 2026 aus den Verbrennern aussteigen, wie passt diese Entscheidung hier zusammen?

Bei Audi begründet man das mit dem neuen Reglement des der FIA, die ab 2026 synthetische Kraftstoffe vorschreibt. Außerdem soll der elektrischen Anteil der Antriebseinheit auf bis zu 50 Prozent angehoben werden, daher ist Audi dabei.

Die Antriebseinheit (Power Unit) des Formel-1-Wagens wird am Standort Neuburg an der Donau entwickelt. Das Formel-1-Programm bildet künftig die Speerspitze des werksseitigen Motorsport-Engagements, man will die F1 „aktiv mitgestalten“.

