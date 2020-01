Fossil zeigt neue Diesel-Smartwatch mit Wear OS

Die Fossil Group hat die CES 2020 in Las Vegas genutzt, um eine neue Diesel-Smartwatch mit Wear OS anzukündigen. Die Diesel On Fadelite ist in den USA für 275 Dollar erhältlich und soll im März weltweit verfügbar sein.

Bei der DIesel On Fadelite erwartet euch ein Qualcomm Snapdragon Wear 3100 mit etwas mageren 512 MB RAM, dazu kommen Features wie GPS, NFC und ein durchaus auffälliges und an die 90er erinnerndes Design. Passend dazu hat man ein Globe-Zifferblatt entwickelt, welches wohl exklusiv für die Uhr ist.

-->

Klingt nach einem Standard-Modell der Fossil Group, welches sich mit seinem Design und nicht unbedingt mit der besten Ausstattung verkaufen soll. Details zum Display der 43 mm großen Uhr konnte ich bisher noch nicht in Erfahrung bringen. Wir reichen die Details zum Marktstart in Deutschland nach.

