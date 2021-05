fraenk Mobilfunk startet mit eSIM

Der Mobilfunkanbieter fraenk (by Congstar) startet aktuell mit einer Anpassung seines Angebotes. Man bietet nun auch eine eSIM an.

Ab sofort bietet fraenk die Tarifbestellung mit eSIM an. Die eSIM ist eine in vielen aktuelleren Smartphones direkt verbaute, digitale SIM– und ersetzt die klassische SIM-Karte. Die eSIM-User müssen bei fraenk nicht mehr warten, bis die SIM-Karte per Post eintrifft. Bei fraenk können Kunden mit eSIM direkt nach Tarifabschluss loslegen.

Nach einem Ident-Check (durch Personalausweis oder Reisepass) kann die eSIM auf dem Smartphone aktiviert und gestartet werden. Wer bis zum 30. Juni den fraenk-Tarif bestellt, bekommt den ersten Monat kostenfrei und spart somit 10 Euro.

eSIM mit neuer Rufnummer oder per Tausch

Die eSIM kann im Rahmen eines Soft-Launchs zu Beginn nur in Verbindung mit einer neuen Rufnummer bestellt werden. Kunden, die ihre bestehende Rufnummer zu fraenk mitnehmen möchten, wählen bei Bestellung wie gewohnt die klassische SIM-Karte aus.

Da aktuell noch nicht alle Smartphones eSIM-fähig sind, wird die eSIM-Option nur den Kunden angezeigt, deren Smartphones auch mit der fraenk eSIM funktionieren. Aktuell sind das vor allem neuere Endgeräte von Apple und Samsung. Hier gibt es eine Übersicht der Smartphones und weitere Informationen zur fraenk eSIM.

Aktuelle fraenk-Kunden, die bisher mit einer klassischen SIM-Karte surfen und telefonieren, können ab sofort ihre SIM tauschen und fraenk mit eSIM nutzen. Kunden können sich hierfür einfach im fraenk Service-Chat melden.

Genau so funktioniert es auch für Kunden, die bei einer Neubestellung ihre Rufnummer mitnehmen und trotzdem die fraenk eSIM nutzen wollen. Sobald der fraenk Tarif aktiv ist, können die Kunden die klassische SIM gegen die eSIM im Service-Chat tauschen.

fraenk bietet für 10 Euro im Monat 4 GB Datenvolumen im Netz der Telekom mit LTE 25 sowie eine Telefonie- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. Gezahlt wird per PayPal.

