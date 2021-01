freenet FLEX: Der Anschlusspreis entfällt

Mit freenet FLEX gibt es seit dem letzten Jahr app- gesteuerte Mobilfunktarife der freenet Group. Umgesetzt wird das Ganze von der Klarmobil GmbH. Nun entfällt der Anschlusspreis im Rahmen einer Aktion.

Freenet Flex ermöglicht es dem Nutzer, die für ihn passende Tarifvariante aus drei unterschiedlichen Angeboten zu wählen. Freenet FLEX administriert sich vollständig aus der App heraus, egal ob Bestellung, Tarifwechsel oder Kündigung.

Zur Wahl stehen aktuell drei Tarif-Varianten „freenet FLEX 5 GB“, „freenet FLEX 10 GB“ und „freenet FLEX 15 GB“, die sich im Preis und beim ungedrosseltem Datenvolumen der mobilen Internet-Flat unterscheiden. Die 5 GB Flat kostet 10,- Euro/Monat, die 10 GB-Flat 15,- Euro/Monat und die 15 GB Variante 18,- Euro/Monat.

freenet FLEX: Kein Anschlusspreis und Gratis-Phase

Der Anschlusspreis liegt normalerweise bei einmalig 10 Euro und entfällt aktuell im Rahmen einer Aktion. Außerdem startet der erste Zahlungszeitraum erst ab dem 6. des nächsten Monats. Das bedeutet, dass der Zeitraum bis dahin kostenlos ist.

Die Kündigung ist jeweils bis zum 4. eines Monats möglich.

Beispiel: Wenn man den Tarif nach Aktionsstart bucht und bis zum 4. Februar 2021 kündigt, kann der freenet FLEX für gut zwei Wochen komplett gratis ausprobiert werden, da der Abrechnungszeitraum erst ab dem 6. Februar 2021 starten würde.

freenet FLEX mit Flats für Telefonie und SMS

Alle drei Tarifvarianten beinhalten Flats für Telefonie und SMS und sind jeweils monatlich kündbar. Ein Tarifwechsel innerhalb FLEX ist ebenfalls via App möglich.

Der Kunde surft bei freenet FLEX im LTE-Netz von Vodafone mit einer Bandbreite von bis zu 50 Mbit/s – und das auch im Ausland, da der Tarif eine EU-Daten-Flat für die Nutzung im Rahmen der geltenden Fair-Use-Policy beinhaltet. Auch Voice over LTE (VoLTE) ist an Bord.

Eine Rufnummernmitnahme sowie eine Wunschrufnummer sind inklusive. Der Kundenservice wird via WhatsApp abgewickelt, die Bezahlung läuft allein über den Partner PayPal und die SIM-Karte kommt auf Wunsch in vielen Großstädten auch per Same Day Delivery.

