Freenet Mobile: Mehr Datenvolumen zum gleichen Preis

Freenet Mobile schraubt aktuell in zwei Tarifen das Datenvolumen nach oben, will dafür aber keinen erhöhten Grundpreis. Bis zu 20 GB pro Monat sind so zu bekommen.

Ab sofort gibt es bei Freenet Mobile ein Datenupgrade für die 10 GB Allnet Flat und die 15 GB Allnet Flat. Sowohl die monatlich kündbaren Tarife, als auch die Varianten mit 12 bzw. 24 Monaten Laufzeit bekommen ohne Zusatzkosten Datenvolumen in Höhe von 2 GB und 5 GB zusätzlich und kommen somit auf 12 GB oder 20 GB LTE-Datenvolumen.

Somit ist die Allnet Flat 12 GB LTE für 13,99 Euro pro Monat erhältlich und die Allnet Flat 20 GB LTE für 16,99 Euro pro Monat zu haben.

Freenet Mobile: bis zu 20 GB im Vodafone-Netz

Die Tarife bieten eine Telefonie- und SMS-Flat, 12 bzw. 20 GB ungedrosseltes Inklusivvolumen mit maximal 50 Mbit/s im Downstream und EU-Roaming. Nutzer sind bei diesem Tarif im Netz von Vodafone unterwegs. Ein fixes Enddatum für die Aktion gibt es bisher nicht. Zudem wird ein einmaliger Anschlusspreis fällig. Die Freenet Mobile Allnet Flat 7 GB LTE für 9,99 Euro pro Monat ist zudem auch noch verfügbar.

Freenet Mobile bietet nach Ablauf der Vertragslaufzeit eine Preisgarantie. Kunden brauchen also keine Preiserhöhungen fürchten und nutzen den vollen Leistungsumfang ihres Tarifs auch im Anschluss wie vertraut weiter. Bei der einmonatigen Laufzeit ist das nicht ganz so wichtig, aber dennoch angenehm zu wissen.

