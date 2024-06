FRITZ!Box 7490 und 7530 erhalten ein Update

Die FRITZ!Box 7490 und FRITZ!Box 7530 erhalten ab sofort das frische Systemupdate auf FRITZ!OS 7.59. Das bringt wenige neue Features und viele Bugfixes mit.

Im Bereich Internet wurden mehrere Probleme behoben, wie z. B. die korrekte Benutzererkennung bei einer aktiven VPN-Verbindung über WireGuard und Probleme bei der DNSSEC-Validierung. Außerdem wurden Fehler bei FTP-Verbindungen von freigegebenen Netzwerkgeräten und bei IPv6-Einstellungen behoben. Darüber hinaus wurden Probleme beim Filtern von HTTPS-Seiten in bestimmten Browserversionen behoben.

Telefonie-Fehler beseitigt

Auch im Bereich der Telefonie gibt es Verbesserungen. Probleme mit abgehenden Anrufen, die nach zwei Minuten abbrachen, wurden ebenso behoben wie Unterbrechungen der Sprachübertragung bei bestehenden Anrufen. Nach einem Wechsel der öffentlichen IP-Adresse konnte es zu einer eingeschränkten Erreichbarkeit kommen, was ebenfalls behoben wurde. Obendrein wurde die Stabilität der Telefonate erhöht und die Liste der Sprachcodecs für den Provider Telekom überarbeitet.

Smart Home Benutzeroberfläche gefixt

Im Bereich Smart Home wurden Fehler in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box behoben, wie z. B. das Auftreten von leeren Seiten und die fehlerhafte Anzeige von Geräten am FRITZ! Auch die Übertragung des Status von FRITZ!DECT 350 und die Anbindung externer Temperatursensoren an Heizkörperregler wurden verbessert. Weitere Fehlerbehebungen und Verbesserungen betreffen das System, insbesondere die zuverlässige Übertragung von Einstellungen auf eine neue FRITZ!Box und die Stabilität der Systemfunktionen.

Ihr erhaltet das Update wie gewohnt, wenn die Auto-Update-Funktion gewählt wurde, oder nach einem Klick auf „Update starten“ auf der Benutzeroberfläche „fritz.box“. Alternativ könnt ihr das Firmware-File auch vom FTP-Server von AVM laden und manuell installieren.

-->