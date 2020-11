Fruit Ninja 2 für Android und iOS ist da

Fruit Ninja war eines der ersten mobilen Hype-Spiele und ich habe das Spiel immer gerne gespielt. Halfbrick veröffentlichte danach noch weitere Spiele, die durchaus gut waren, doch dann wurde es etwas ruhiger rund um die mobilen Entwickler.

Nun ist man mit Fruit Ninja 2 zurück, wobei das Spiel schon vor ein paar Tagen für Android und iOS veröffentlicht wurde, mir ist es aber erst diese Woche begegnet. Besonders viel hat man bei der Formel nicht verändert, es spielt sich wie Teil 1.

-->

Nach so vielen Jahren hat es durchaus Spaß gemacht, diesen Teil mal wieder zu spielen und viele von euch werden das Original vielleicht gar nicht kennen, da kann sich ein Blick auf Fruit Ninja 2 lohnen. Der Download ist kostenlos, allerdings gibt es diverse In-App-Käufe, hier hat man sich also bereits an 2020 angepasst.

Tomb Raider Reloaded für Android und iOS kommt 2021 2021 wird es mit Tomb Raider Reloaded ein neues Spiel für mobile Geräte (sprich Android und iOS) geben. Der neue Teil der Reihe wurde diese Woche offiziell von Square Enix bestätigt, entwickelt wird er von Square Enix London Mobile. Ein…24. November 2020 JETZT LESEN →

-->