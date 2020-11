Galeria Karstadt Kaufhof startet Singles Day 2020

Nicht nur MediaMarkt und Saturn oder Teufel sind beim diesjährigen Singles Day dabei, sondern auch Galeria Karstadt Kaufhof.

Galeria Karstadt Kaufhof startet am heutigen weltweiten Singles Day eine Rabattaktion, die durchaus interessant sein kann. Ab einem Einkaufswert von 100 Euro ermöglicht Galeria „zweimal 11 Prozent“ (also 22 Prozent) Nachlass auf zahlreiche bekannte Marken. Das gilt im Onlineshop und auch in den Filialen vor Ort.

Die Produktauswahl ist meines Erachtens bei Galeria Karstadt Kaufhof nicht überwältigend und auch die Preise sind üblicherweise vollkommen überzogen. Mit dem Rabatt lassen sich aber sicher auch ein paar gute Angebote finden. Ein Preisvergleich ist vor dem Kauf dennoch wie üblich anzuraten.

Zu Galeria Karstadt Kaufhof →

