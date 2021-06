Game Boy Advance wird 20 Jahre alt

Der Game Boy Advance feiert heute sein 20. Jubiläum, denn am 22. Juni 2001 war der offizielle Marktstart in Europa. Falls euch das Jubiläum in den letzten Tagen schon begegnet ist: In den USA erschien der Game Boy Advance am 11. Juni.

Nintendo konnte zwar nicht an den Erfolg des ersten Game Boy anknüpfen, aber mit über 80 Millionen Einheiten was die Advance-Familie dennoch erfolgreich. Der Game Boy Advance SP ist bis heute eines meiner Lieblingsprodukte von Nintendo.

Ein Game Boy mit Beleuchtung

Wer die Entwicklung miterlebt hat, der weiß sicher, wie revolutionär es war, dass die SP-Version endlich ein Display mit Hintergrundbeleuchtung hatte. Es ist auch der letzte Game Boy, den Nintendo veröffentlicht hat, danach folge die DS-Reihe.

In diesem Sinne: Alles Gute und ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass Nintendo irgendwann die Entscheidung trifft, dass wir die Spieleklassiker endlich auch im Paket von Switch Online bekommen werden. Die (S)NES-Spiele sind ja ganz nett, aber die Game Boy-Spiele wären perfekt für den mobilen Switch-Einsatz.

Heute vor 20 Jahren kam der Game Boy Advance in Europa auf den Markt. Welche Lieblingserinnerungen verbindet ihr mit dieser Handheld-Konsole? pic.twitter.com/SQYR1bUjjT — Nintendo DE (@NintendoDE) June 22, 2021

