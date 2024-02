Gemini 1.5: Google erreicht „größeren Durchbruch“ bei KI

Google pusht derzeit Gemini, die neue KI, die einige vielleicht noch als Bard kennen, der Name wurde aber vor wenigen Tagen geändert. Und es geht Schlag auf Schlag weiter, denn Google schickt nach Gemini 1.0 direkt Gemini 1.5 in die Testphase.

Das neue Modell soll besser und schneller sein, man kennt es, aber es gibt auch einen neuen Trick, den Sundar Pichai im Gespräch mit The Verge als „größeren Durchbruch“ bezeichnet. Gemini 1.5 versteht vor allem komplexe Zusammenhänge.

Kurz: Gemini 1.5 kann 1 Million Tokens auf einmal verarbeiten (GPT-4 kommt auf 128,000 und Gemini 1.0 auf 32.000). Die neue Version versteht also zum Beispiel direkt einen 10-stündigen Film oder auch eine komplette Staffel einer Serie.

Als Beispiel nennt Google die Herr der Ringe Trilogie, die könnte man jetzt komplett von Gemini mit einem Schlag analysieren und sich ein Feedback geben lassen, ob die Zuschauer sie mögen. Google glaubt auch, dass das ein guter Ansatz für die Unternehmen ist, denn Gemini 1.5 legt den Fokus sehr stark auf Geschäftskunden.

Der nächste Schritt sind 10 Millionen Tokens, wahrscheinlich wird Gemini 2.0 also die komplette Serie „Game of Thrones“ gleichzeitig verarbeiten können. Es ist die „nächste Generation“ der KI, so Google im heutigen Blogeintrag sehr selbstbewusst.

Wir befinden uns jetzt in der Testphase, da sind auch noch viele Dinge kostenlos, das neue Modell wird dann aber später (teilweise kostenpflichtig) im Abo landen.

