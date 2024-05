Sonos Ace vorgestellt: Der erste Kopfhörer ist kein Leichtgewicht

Sonos hat heute den Ace offiziell vorgestellt, den ersten Kopfhörer der Marke. Man steigt damit in eine ganz neue Produktkategorie ein, die sich schon seit Jahren in der Gerüchteküche angedeutet hat und die vermutlich auch noch ausgebaut wird.

Sonos Ace kommt mit Heimkino-Funktion

Die Highlights? Sonos verspricht einen „großartigen HiFi-Sound“ und dazu einen „überragenden Komfort“, mit einem Gewicht von 312 g ist der Sonos-Kopfhörer hier aber kein Leichtgewicht in dieser Kategorie. Sonos hebt außerdem das „zeitlose Design“ hervor und natürlich gibt es ANC (eine aktive Geräuschunterdrückung).

Der Sonos Ace gliedert sich in das Ökosystem der Marke ein, es gibt sogar eine Taste, bei der die Audio-Ausgabe der Sonos Arc zum Sonos Ace wechselt und die beiden Produkte zusammenarbeiten. Sonos wirbt damit, dass der Kopfhörer somit auch optimal für das Heimkino ist. Natürlich gibt es 3D Audio und Dolby Atmos.

Sonos verspricht bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit und geladen wird über USB C, was allgemein der Port des Kopfhörers ist, es gibt keinen 3,5 mm-Anschluss. Und man kann ihn natürlich in die Sonos-App einpflegen, wo es einen Equalizer gibt.

Beide Seiten haben Tasten zur Steuerung, der Kopfhörer erkennt, ob er getragen wird und pausiert sonst die Musik, es gibt Schwarz und Weiß als Option, eine LED zeigt der Verbindungsstatus an, es gibt Bluetooth 5.4, aber es gibt kein WLAN. Ich dachte, dass das sicher noch eine Option ist, mit der sich Sonos abheben möchte.

Marktstart ist am 5. Juni in Deutschland und wir sprechen über eine UVP von 499 Euro. Im Lieferumfang gibt es ein Case und zwei Kabel, einmal USB C zu USB C und dann noch USB C zu Klinke. Die Polster können entfernt und getauscht werden.

Gefällt mir, sehr gut sogar, da ich aber auch Sonos und eine Arc nutze, da bin ich mal auf den Ökosystem-Effekt gespannt. Optisch auch sehr ansprechend, wobei beliebte Modelle wie der Sony WH-1000XM5 mit 250 g eben deutlich leichter sind. Das ist nicht ganz AirPods Max-Level von Apple, aber es ist kein leichter Kopfhörer.

