Geräuscherkennung mit Android und iPhone nutzen

Seitdem ich das Bose Noise Cancelling Headphones 700 nutze und damit meine Umgebung nahezu geräuschlos schalten kann, stand ich vor einem Problem: die Türklingel.

ANC-Kopfhörer sind zwar eine feine Sache, wenn man allerdings das Klingeln an der Tür (oder viele andere eventuell wichtige Dinge) nicht mehr mitbekommt, ist das nicht optimal. Zum Glück bieten Smartphones heutzutage komfortable Möglichkeiten, um mit dieser Situation zurechtzukommen.

Zwar ist die Geräuscherkennung vor allem als Bedienungshilfe gedacht, kann aber auch für solche alltäglichen Zwecke genutzt werden. Wie funktioniert das? Sobald ein definiertes Geräusch vom Smartphone erkannt wird, bekommt man als User eine Benachrichtigung. Lösungen gibt es für iOS bzw. das iPhone und auch Android.

Automatische Geräuscherkennung mit iPhone und Android

Das iPhone kann bereits von Haus aus ständig auf bestimmte Geräusche achten – wie z.B. ein weinendes Baby, eine Türklingel oder eine Sirene – und den Nutzer benachrichtigen, sobald diese Geräusche erkannt werden. Aktivieren lässt sich diese Funktion unter „Einstellungen“ → „Bedienungshilfen“ → „Geräuscherkennung“.

Unter Android kann man auf die App „Autom. Transkription & Geräuschbenachrichtigungen“ zurückgreifen. Diese stammt von „Research at Google“ und bietet – wie der Name bereits sagt – unter anderem Geräuschbenachrichtigungen.

Die App nutzt die Google-Technologie zur automatischen Sprach- und Geräuscherkennung. Der User erhält im Fall der Fälle Benachrichtigungen per Blitzlicht-Stroboskop oder Vibration über sein Mobilgerät oder Wearable. Auf einer Zeitachse kann zudem eingesehen werden, was bis zu 12 Stunden vorher in der Umgebung des Users passiert ist.

