Glasfaser-Allianz: Vodafone will mehr FTTH ausbauen

Vodafone will den Glasfaser-Ausbau bis in die heimischen vier Wände vorantreiben: Der Telekommunikationskonzern verkündet daher heute ein Milliarden-Projekt für schnelles Internet. Gemeinsam mit dem Unternehmen Altice bildet Vodafone eine Glasfaser-Allianz. Das Ziel ist ambitioniert: Rund sieben Millionen neue Glasfaser-Anschlüsse in den kommenden sechs Jahren.

Immerhin rund 20 % davon sollen dort entstehen, wo bisher kein eigenes Vodafone-Netz verfügbar ist. Die Glasfaser-Leitungen sollen „nach modernstem Standard“ bis in die heimischen vier Wände verbaut werden (FTTH). Dafür will das künftige Joint Venture bis zu 7 Milliarden Euro in Glasfaser-Deutschland investieren.

Die Glasfaser-Allianz wird ein Gemeinschaftsunternehmen, zu gleichen Teilen im Besitz von Vodafone und Altice. Im Frühjahr 2023 soll es offiziell losgehen – unter Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörden und Gremien.

