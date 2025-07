TP-Link stellt solarbetriebene 4K-Kamera Tapo C660 KIT vor

Das Tapo C660 KIT ist ein neues Sicherheitskamerasystem von TP-Link. Es besteht aus einer 4K-Schwenk-/Neige-Kamera und einem separat montierbaren Solarpanel.

Die Kamera bietet eine Auflösung von 8 MP sowie digitale Zoomfunktionen, die die Erkennung feiner Details wie Kfz-Kennzeichen oder Gegenstände erleichtern sollen.

Dank der Schwenk- und Neigefunktion kann ein Sichtfeld von 360° horizontal und 90° vertikal abgedeckt werden. Die für den Außenbereich ausgelegte Kamera benötigt keine feste Stromversorgung, da sie über das mitgelieferte Solarpanel betrieben werden kann.

Die Nachtsicht erfolgt über integrierte Spotlights, eine Infrarot-LED und einen Starlight-CMOS-Sensor. Damit sollen auch bei Dunkelheit farbige und scharfe Bilder möglich sein. Ein KI-gestütztes 360°-Tracking erlaubt die Verfolgung sich bewegender Objekte wie Menschen oder Tiere.

Alternativ kann die Kamera im automatisierten Überwachungsmodus arbeiten. Die Aufnahmen können entweder lokal auf einer microSD-Karte (bis 512 GB) gespeichert oder optional in der Cloud abgelegt werden.

Tapo C660 KIT: Konnektivität und Zusatzfunktionen

Zur Anbindung an das Heimnetzwerk wird WLAN genutzt, wahlweise über das 2,4-GHz- oder das 5-GHz-Band. Sowohl die Kamera als auch das Solarpanel sind nach IP65 zertifiziert und somit wetterfest. Die Stromversorgung erfolgt unabhängig vom Stromnetz, was die Installation flexibler macht – etwa auch an schwer zugänglichen Orten. Ein vier Meter langes Kabel erlaubt die freie Positionierung des Panels.

Die Kamera verfügt außerdem über eine KI-basierte Objekterkennung, mit der sich Menschen, Tiere und Fahrzeuge unterscheiden lassen. Bei Auffälligkeiten kann ein Alarm ausgelöst und eine Benachrichtigung an das Smartphone gesendet werden. Wer keine Schwenk- und Neigefunktion benötigt, kann auf das Schwestermodell Tapo C460 zurückgreifen. Es bietet die gleiche Bildqualität und Ausstattung, ist aber günstiger.

Das Tapo C660 KIT im Überblick:

Bildsensor: 1/2.7″ CMOS Starlight Vollbild-Abtastsensor

Brennweite: 4,0 mm

Blenden: F1.6

Sichtfeld: 105° diagonal, 88° horizontal, 45° vertikal

Nachtsicht: 850 nm IR LED (12 m), Vollfarbnachtsicht, 2 eingebaute Spotlights

Auflösung: 3840 × 2160 px

Bildrate: 15/20 fps

Digitalzoom: 18-fach

Live View: Ja

Bildverbesserung: 3DNR, WDR

Audioein- und ausgabe: Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher

Audio-Kommunikation: Zwei-Wege-Audio mit Noise Cancellation

Alarm: Eingebaute Sirene mit 93,3 dB (gemessen im Abstand von 10 cm)

Verbindungsmöglichkeiten: IEEE 802.11a/b/g/n, 2,4 GHz / 5 GHz Wi-Fi (WPA/WPA2-PSK)

Verschlüsselung: 128-bit AES mit SSL/TLS

Speicher: microSD-Kartenslot (bis zu 512 GB, microSD-Karte nicht inkludiert)

Sensoren KI-Erkennung: Bewegungssensor, Umgebungslichtsensor, Bewegungserkennung, Personenerkennung, Tiererkennung, Fahrzeugerkennung

Energieversorgung: 10.000 mAh Li-Io-Akku, Solarpanel Tapo A201

Witterungsschutz: IP65 (Kamera und Solarpanel)

Abmessungen:

Kamera: 185 × 147 × 75 mm

Solarpanel: 173,4 x 120,4 x 15,7 mm

Preis und Verfügbarkeit

Das Tapo C660 KIT ist ab sofort zum empfohlenen Verkaufspreis von 139,90 Euro erhältlich. Es wird sowohl im firmeneigenen Onlineshop als auch bei gängigen Plattformen wie Amazon und im stationären Fachhandel angeboten.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->