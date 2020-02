Gmail für iOS unterstützt Dateien-App

Wie Google aktuell verkündet hat, unterstützt Gmail für iOS nun die Dateien-App. Damit können iOS- bzw. iPadOS-Nutzer Dateien aus dieser App per Gmail versenden.

Man fragt sich in der Tat, was daran so lange gedauert hat, denn die Dateien-App gibt es unter iOS seit geraumer Zeit. Leider ist Google aber bekannt dafür, der Gmail-App Anpassungen nur sehr langsam zu verpassen. Auf den Dark Mode zum Beispiel warten unter iOS noch immer viele Nutzer.

Google verteilt die Funktion ab sofort, der Rollout kann sich allerdings wie üblich auch hier wieder etwas hinziehen.

