Gboard: Google führt Emoji Kitchen ein

Google hat heute eine neue Funktion für Gboard angekündigt, die sich „Emoji Kitchen“ nennt. Das ist nichts anderes, als die Option, um Emojis miteinander zu kombinieren. Zum Beispiel ein Herz mit dem Cowboyhut vom Cowboy, ein Herz mit dem Kackhaufen, einen Roboter mit glasigen Augen und vieles mehr.

Als hätten wir nicht schon eine zu große Auswahl an Emojis, gibt uns Google mit Gboard noch die Option gewisses Emojis miteinander kombinieren zu können. Wer die „Emoji Kitchen” testen möchte, der kann das ab sofort mit der Gboard-Beta tun, denn laut Google wird das Feature dort gerade verteilt.

Problem an der Sache: Es handelt sich eigentlich nur um einen Sticker-Pack, der in die Tastatur von Google integriert wurde und nicht um den offiziellen Standard für Emojis (Unicode). Verschickt ihr so eine Emoji-Kombination also zum Beispiel über WhatsApp, dann wird sie als Sticker und nicht als Emoji verschickt.

