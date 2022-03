Sony plant großes PlayStation-Event für diese Woche, aber…

Wir haben jetzt schon häufiger gehört, dass Sony ein größeres PlayStation-Event für März geplant hat. Es soll kein PlayStation Showcase werden, aber es soll eine sehr große State of Play-Ausgabe werden, die auch viele Blockbuster beinhaltet.

State of Play: Kommt das PlayStation-Event?

Laut Gamesreactor ist das Event für diese Woche geplant, aber es gibt da derzeit noch einen Haken, den ihr euch sicher denken könnt: Die Invasion der Ukraine hat die Welt schockiert und Sony überlegt, ob man das Event eventuell verschiebt.

-->

Zeitlich würde es perfekt passen. Gran Turismo 7 ist da und somit das komplette Lineup für Anfang 2022. Jetzt geht es um das Frühjahr, den Sommer und sicher auch schon Herbst und Winter. Und eventuell einen neuen PlayStation-Dienst.

Wann kommt das neue God of War? Wie sieht das Gameplay aus? Was ist mit Hogwarts Legacy, hier soll es die Details auf einem PlayStation-Event geben, und allgemein: Wie sieht das PlayStation-Lineup in den kommenden Monaten aus?

Der Plan steht, das Event wohl auch, aber einige Entwicklerstudios haben bei Sony angeklopft und darum gebeten, dass man die State of Play-Ausgabe verschiebt. Mal schauen, wie Sony reagiert – Apple wird das Event morgen ja durchziehen.

PlayStation 5 Pro? Mysteriöse Sony-Lieferung lässt Fans spekulieren Sony soll „mysteriöse Prototypen“ von Europa in die USA geschickt haben, den Hinweis dazu liefert man selbst. Es handelt sich wohl um Entwicklerkonsolen und da stellen sich derzeit einige die Frage: Worum handelt es sich dabei jetzt genau? Kommt eine…4. März 2022 JETZT LESEN →

-->