PlayStation Studios planen 9 Filme und Serien mit Sony Pictures

Der Kinoerfolg von Uncharted gefällt Sony und daher geht man in die Offensive und hat Ende letzter Woche in einem Blogeintrag ein bisschen darüber geplaudert. Und im Zuge dessen hat man verraten, dass es große Pläne für PlayStation-Filme gibt.

Die PlayStation Studios und Sony Pictures leiten ein „neues Zeitalter“ ein und es sind derzeit neun Filme und Serien in Planung. Drei davon kennen wir bereits: The Last of Us (Serie), Twisted Metal (Serie) und noch Ghost of Tsushima (Film).

Sechs unbekannte PlayStation-Titel

Das bedeutet, dass sechs weitere PlayStation-Marken in den nächsten Jahren als Serie oder Film kommen werden. Und wenn man sich das Portfolio von Sony mal so anschaut, dann würde ich hier die folgende Prognose für die Zukunft abgeben:

God of War (Film) Ratchet & Clank (Serie) Horizon (Film) Days Gone (Serie) Destiny (Serie) Astro Bot (Serie)

Bei den ersten drei Plätzen bin ich mir sicher, dass wir da was sehen werden, diese eignen sich perfekt für die große Leinwand. Die anderen Plätze sind geraden, ich könnte mir auch sowas wie Returnal inFamous sehr gut als Kinofilm vorstellen.

