Goliath: Finale Staffel startet am 24. September bei Amazon Prime Video

Die Serie „Goliath“ geht weiter, wird aber enden. Das war bereits bekannt. Nun wissen wir auch, wann die neue Staffel bei Amazon startet.

Die finale, vierte Staffel der Amazon Original Serie Goliath mit OSCAR- und Golden-Globe-Preisträger Billy Bob Thornton in der Hauptrolle startet am 24. September 2021 exklusiv bei Amazon Prime Video in mehr als 240 Ländern und Territorien weltweit.

Die Produktion hat diesmal durchaus etwas länger gedauert. Die dritte Staffel von Goliath steht nämlich bereits seit Oktober 2019 exklusiv in der englischen Originalversion sowie der deutschen Synchronfassung bei Amazon Prime Video zum Streamen bereit.

Zur Besetzung von Goliath gehören neben Billy Bob Thornton und Nina Arianda unter anderem Tania Raymonde, Diana Hopper, Julie Brister, Bruce Dern, Brandon Scott, Jena Malone und J.K. Simmons.

Goliath – So geht es weiter

Nachdem Patty (Nina Arianda) einen Job in einer angesehenen White-Shoe-Kanzlei in San Francisco angenommen hat, kehrt Billy zu seinen Big Law-Wurzeln zurück. Gemeinsam versuchen sie, einen der heimtückischsten Mächtigen Amerikas zur Strecke zu bringen: die Opioid-Industrie. Während Billy mit seinen eigenen chronischen Schmerzen zu kämpfen hat und Patty das Gefühl nicht loswird, dass sie benutzt wird, wird ihre Loyalität und Partnerschaft auf die Probe gestellt. In einer Welt, in der Geld alles kaufen kann, sogar Gerechtigkeit, müssen sie alles riskieren, um das Richtige zu tun.

Ich fand die ersten beiden Staffeln von Goliath ziemlich gelungen, was sich auch mit über 8 Punkten bei IMDb in der Meinung anderer User widerspiegelt. Staffel drei hingegen fand ich persönlich nicht mehr ganz so überzeugend. Ich freue mich dennoch auf die finalen Folgen der Serie.

