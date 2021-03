Google-Alternativen für Android: Die EU ist gescheitert

Oppo ist die neue Nummer 1 in China

Oppo ist noch gar nicht so lange in Deutschland und Europa vertreten, konnte aber in den letzten Monaten sehr schnell wachsen. Das hat Oppo motiviert und man hat sich das Ziel gesetzt, dass man ein „Top-Hersteller“ in Europa werden möchte.…8. März 2021 JETZT LESEN →