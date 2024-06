Google kündigt neue Android-Funktionen für die Pixel-Reihe an

Neuer Monat, es sind ein paar Monate vergangen, Zeit für einen Feature Drop bei den Pixel-Geräten von Google. Im Juni gibt es wieder frische Funktionen, so kommt unter anderem Gemini Nano auf das Pixel 8 und Pixel 8a. Da gab es ja Kritik, als Google das nur für das Pixel 8 Pro ankündigte, obwohl die Hardware ausreicht.

Laut Google kann man die Pixel 8-Reihe jetzt auch via USB C mit einem Monitor oder TV via USB C verbinden und Inhalte auf dem großen Display genießen. Und bei „Find My Device“ könnt ihr jetzt auch euer Smartphone suchen, wenn der Akku leer ist. Das geht dann allerdings auch nur mit der aktuellen Pixel 8-Generation.

Bei Aufnahmen mit HDR+ wird jetzt automatisch euer bester Gesichtsausdruck ausgewählt, was immerhin ab der Pixel 6-Reihe funktioniert, ihr könnt eine Nummer in eurem Telefonbuch suchen, mit der ihr schon telefoniert habt, und in der App für die Kamera kann man die Kamera (Normal, Ultraweit, Zoom) wählen, die man will.

PayPal mit der Google Pixel Watch nutzen

Mit der Google Pixel Watch kann man jetzt PayPal im Google Wallet hinzufügen, um unterwegs zu zahlen, es gibt eine neue Home-App, das Pixel Tablet zeigt euch bei Videoklingeln mehr Details (falls ihr die Nest-Produkte von Google nutzt) und es gibt ein neues Home-Widget für Android, das bekommt aber jeder Android-Nutzer.

Die Feature Drops sind für mich in den letzten Jahren auch ein Grund für die Pixel-Reihe von Google geworden, denn mit den großen Android-Updates kommt nicht mehr alles, viele Dinge hebt sich Google (manchmal vorübergehen) exklusiv für die eigenen Produkte auf. Auf der einen Seite schade, aber die Geräte sind ja gut.

