Google Maps: Warnung vor Naturkatastrophen in Deutschland

Katastrophenwarnungen in Google Maps werden aktuell auch in Deutschland vermehrt ausgespielt. Vorteil daran: der aktuelle Ort wird automatisch berücksichtigt.

Die Katastrophenwarnungen in Google Maps sind nicht neu, allerdings erreichen uns aktuell vermehrt Hinweise und Nachfragen dazu. Daher sei hier nochmal darauf hingewiesen, dass der Service seit Herbst 2019 in Europa aktiv ist, bisher in Deutschland aber nur sporadisch zum Einsatz kam.

Mit Hinblick auf die aktuelle Warnlage bezüglich Gewitter, Hochwasser und Co. scheint Google das Ganze allerdings nun häufiger auszuspielen. Datenquelle für die Warnungen vor bestimmten Naturkatastrophen bzw. Wetterergebnissen ist der Deutsche Wetterdienst. Ob auch weitere Quellen genutzt werden, entzieht sich meiner Kenntnis.

Im Web und in den Apps werden die Warnhinweise prominent platziert. Schaut einfach mal bei Google Maps nach, aktuell gibt es eine Gewitter-Warnlage über Sachsen. In Google Maps wurden in der Vergangenheit vor allem Warnungen zu Tropenstürmen, Erdbeben, Überschwemmungen und Waldbränden eingeblendet. Gewitterwarnungen hat man bisher eher selten (oder gar nicht?) gesehen.

Wenn die Informationen zeitnah in Google Maps landen, kann das meines Erachtens durchaus hilfreich sein. Zeit ist bei solchen Ereignissen sowieso der entscheidende Faktor. Die NINA-App schwächelt in diesem Bereich leider immer wieder.

