Google Nest: Neuer Speaker zeigt sich

Google präsentierte nach ein paar Leaks vor ein paar Wochen ganz spontan den neuen Nest-Lautsprecher, der den Google Home ablösen wird. Der Lautsprecher wird am 30. September auf dem bereits bestätigten Event von Google gezeigt.

Das offizielle Produktbild habe ich euch über diesem Abschnitt gepackt, die anderen Bilder stammen von WinFuture, die vorab an Pressebilder gelangt sind. Am Ende des Beitrags könnt ihr den Google Nest in „Charcoal“ und „Chalk“ sehen.

Mit der Farbe, die Google gezeigt hat, sind das nun also drei Farben, wobei eine vierte Farbe nicht ausgeschlossen wäre. Technische Details hat man nicht erhalten, aber es dürfte eben ein normaler Speaker sein, bei dem am Ende der Sound entscheidend ist. Mal schauen, ob noch weitere Nest-Speaker gezeigt werden.

