Neue Android-Funktion: Google könnte Apple folgen

Apple führt mittlerweile eine intensive Strategie, wenn es um die Privatsphäre der Nutzer geht. Da man selbst kaum auf Daten angewiesen ist, hat man sich das als Marketing-Punkt auf die Liste gepackt. Mit iOS 14.5 wird man in ein paar Wochen sogar ein „App-Tracking Transparenz“-Feature für alle Nutzer einführen.

Das kann man sich wie beim Standort vorstellen: Wenn euch eine App tracken möchte, und das auch dann, wenn ihr sie schließt, müsst ihr zustimmen. Man darf davon ausgehen, dass viele Nutzer ablehnen werden. Unternehmen wie Google oder Facebook passt das nicht, daher wundert mich die heutige Meldung.

Google könnte mit Android 13 folgen

Wie Bloomberg berichtet hat Google so eine Funktion womöglich auch für Android geplant. Sie wird derzeit noch intern diskutiert und könnte nicht ganz so streng wie bei Apple (vermutlich nur als Option in den Einstellungen und nicht als Hinweis bei den Apps) ausfallen. Doch Google will wohl auch in diese Richtung gehen.

Die Privatsphäre ist, vor allem auch durch das Marketing von Apple (und einigen Patzern von Facebook in den letzten Jahren), in den Fokus gerückt. Vermutlich will Google hier keine kritischen Stimmen haben, dass man mit Android nicht genug dafür unternimmt. Man fühlt sich wohl gezwungen, dass man mit Apple mitzieht.

Der Beitrag von Bloomberg klingt aber nicht so, als ob wir diese Funktion schon mit Android 12 (was diesen Monat als Developer Preview kommen dürfte) sehen werden. Das ist dann wohl eher ein Thema für 2022 und Android 13. Google hat aber noch keine Entscheidung getroffen, die Funktion muss also nicht kommen.

