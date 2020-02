Google Pixel 5: Design-Leak macht die Runde

Ist es möglich, dass wir jetzt schon wissen, wie das Google Pixel 5 von hinten (im Bereich der Kamera) aussehen wird? Das ist äußerst unwahrscheinlich, aber wir wollen euch die aktuelle Meldung nicht vorenthalten, da sie die Runde macht.

Der YouTuber Jon Prosser hat vor ein paar Tagen angedeutet, dass er eine CAD-Zeichnung vom Google Pixel 5 erhalten hat. Zur Einordnung: Das ist auch meistens die Quelle für Steve Hemmerstoffer alias OnLeaks. Basierend auf den Zeichnungen werden dann Renderbilder erstellt, die das Design darstellen sollen.

Das hat nun eben Jon Prosser getan und ein Video veröffentlicht, in dem er das neue Pixel „exklusiv“ zeigt. Jon ist in der Pixel-Leak-Szene bekannt, aber keine gute und zuverlässige Quelle. Hinzu kommt, dass es noch sehr früh für so einen Leak ist und das Design der Kamera dann doch etwas merkwürdig aussieht.

Google Pixel 5: Leak oder Fake?

Möchte Jon hier nur etwas Aufmerksamkeit für seinen Channel und hat er sich den Leak eventuell sogar ausgedacht? Hat er wirklich eine CAD-Zeichnung erhalten, die aber eventuell nicht das finale Design zeigt? Oder sehen wir hier wirklich das erste Mal die neue Kamera-Optik vom Google Pixel 5?

Komplett ausgeschlossen ist es nicht, OnLeaks hatte 2019 zum Beispiel schon im Januar CAD-Bilder von der Kamera-Optik des iPhone 11 Pro. Da wäre es auch nicht unmöglich, dass man jetzt schon an Informationen zum Pixel 5 gelangt ist. Ich bin wirklich sehr kritisch, bildet euch aber ruhig eure eigene Meinung.

PS: Der Part mit dem neuen Pixel beginnt in etwa ab Minute 4:32.

